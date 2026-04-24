Ca' Foscari guarda al futuro con tre nuovi corsi di laurea

L'università Ca' Foscari di Venezia ha annunciato l'introduzione di tre nuovi corsi di laurea, che saranno disponibili a partire dall'anno accademico 202627. La decisione riguarda l'apertura di programmi di studio in settori ancora da definire, con l'obiettivo di ampliare l'offerta formativa e rispondere alle esigenze del mercato del lavoro. La presentazione ufficiale è prevista nei prossimi mesi.

Sono tre i nuovi corsi di laurea che l'università Ca' Foscari di Venezia introdurrà a partire dall'anno accademico 202627. L'obiettivo dell'ateneo è rispondere alle trasformazioni del mercato del lavoro globale e alle grandi sfide del nostro tempo: cultura nel contesto mediterraneo.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate L’Insubria guarda al futuro, apertura dell’anno accademico: più ricerca e nuovi corsiVarese – Teatro Sociale di Como gremito per la cerimonia di inaugurazione del ventottesimo anno accademico dell’Università degli Studi dell’Insubria. Ca’ Foscari inaugura le nuove aule recuperate nel Magazzino 4 con 1254 nuovi postiÈ stato inaugurato ieri, lunedì 23 marzo, il Magazzino 4, il nuovo spazio che amplia il polo didattico di San Basilio dell’Università Ca’ Foscari di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Gli studenti di Ca' Foscari festeggiano la laurea triennale in piazza San Marco; Nuovo rettore della Cà Foscari a Venezia, 5 i candidati: ecco chi sono; Ricerca, Ca’ Foscari tra i migliori atenei italiani per qualità e finanziamenti secondo l’Anvur; Venezia, il Nobel Carl Wieman a Ca’ Foscari: La scienza si impara facendo. Biblioteca di Ca' Foscari nella Chiesa dello Spirito Santo a Venezia, al via progettoAl via il percorso per la realizzazione di una Biblioteca di Ca' Foscari nella Chiesa cinquecentesca dello Spirito Santo a Venezia, in Fondamenta delle Zattere. La rettrice dell'Ateneo, Tiziana ... ansa.it Ca' Foscari, gioco di alleanze per la corsa al nuovo rettore: arriva anche la candidatura di Marco SgarbiVENEZIA - Si allunga la lista dei potenziali candidati alla successione della rettrice, Tiziana Lippiello, al vertice di Ca' Foscari. Una corsa a quattro, forse a cinque, che si va articolando e ... ilgazzettino.it % ` `, . Guarda il Reel e il tuo da qui https://iduefoscariristorante.it , ma questa , la nostr - facebook.com facebook