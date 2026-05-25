United Rugby Championship | Per Treviso e Parma una stagione da dimenticare

Le squadre di rugby italiane Benetton Treviso e Zebre Parma hanno concluso la stagione 202526 dello United Rugby Championship con risultati negativi. Entrambe le squadre hanno registrato un bilancio complessivamente deludente, senza raggiungere gli obiettivi prefissati durante l'annata. La stagione si è chiusa senza vittorie significative o miglioramenti evidenti rispetto alle precedenti. Nessuna delle due ha ottenuto qualificazioni o piazzamenti rilevanti nel campionato.

La stagione 202526 dello United Rugby Championship si chiude con un bilancio complessivamente deludente per le due franchigie italiane, Benetton Treviso e Zebre Parma. Entrambe hanno faticato a trovare continuità nel corso del torneo, restando stabilmente nella parte bassa della classifica e lontane dalla zona playoff. Anche se il percorso nella Challenge Cup è stato più brillante, è stato comunque insufficiente a cambiare la percezione di una stagione complessivamente negativa, segnata da troppe occasioni mancate e da una difficoltà strutturale nel competere con le franchigie più attrezzate. Per la Benetton, l’URC è stato ancora una volta un percorso a due facce: buone prestazioni contro avversari di alto livello alternate a blackout pesanti nei momenti chiave della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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United Rugby Championship: Benetton-Munster 15-45 e Zebre ko 31-30

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