Ultima partita della stagione regolare dell’United Rugby Championship per le Zebre Parma e gli Sharks. La sfida si è svolta con le Zebre che hanno concluso la loro partecipazione con una sconfitta contro gli Sharks. La partita si è disputata in un impianto sportivo con pubblico presente e si è conclusa con il risultato finale che ha sancito la fine del cammino per entrambe le squadre in questa fase del torneo.

Ultimo atto della stagione regolare dell’United Rugby Championship per Sharks e Zebre Parma, impegnate in Sudafrica in una sfida che si preannuncia subito intensa e segnata dalla superiorità fisica dei padroni di casa, ma anche dalla capacità degli emiliani di restare agganciati al match nei momenti chiave. Gli Sharks partono forte sfruttando la potenza del loro pacchetto e la qualità delle individualità nei punti d’incontro, mentre le Zebre provano a rispondere con organizzazione e coraggio in attacco, trovando anche spunti di grande qualità per restare in partita. Il primo tempo si sviluppa però nel segno dell’efficacia sudafricana, che capitalizza ogni accelerazione e ogni fase di pressione, mentre i ducali pagano a caro prezzo l’indisciplina e qualche difficoltà difensiva nelle fasi profonde. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - United Rugby Championship: Zebre Parma, mesto addio alla stagione contro gli Sharks

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