Union Basket Prato vince gara 1 delle semifinali playoff contro US Livorno e ora avrà la possibilità di chiudere il conto mercoledì in trasferta, conquistando l’accesso alla finale promozione. Alle Toscanini la squadra di coach Paoletti si impone con autorità 72-55 al termine di una sfida intensa, indirizzata da una grande prova difensiva e dalla profondità delle rotazioni pratesi. L’avvio è tutto di marca Union con Corsi e Falaschi. Il primo quarto si chiude sul 24-14 per i pratesi. Nel secondo periodo la partita cambia volto. Livorno alza l’intensità difensiva e la Union si blocca offensivamente, segnando appena due punti nei primi sette minuti e mezzo del quarto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Union, forte e convinta. Vittoria contro Livorno

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