Union forte e convinta Vittoria contro Livorno
Union Basket Prato ha vinto la prima gara delle semifinali playoff contro US Livorno. La squadra avrà l’opportunità di chiudere la serie in trasferta mercoledì, con la possibilità di accedere alla finale promozione.
Union Basket Prato vince gara 1 delle semifinali playoff contro US Livorno e ora avrà la possibilità di chiudere il conto mercoledì in trasferta, conquistando l’accesso alla finale promozione. Alle Toscanini la squadra di coach Paoletti si impone con autorità 72-55 al termine di una sfida intensa, indirizzata da una grande prova difensiva e dalla profondità delle rotazioni pratesi. L’avvio è tutto di marca Union con Corsi e Falaschi. Il primo quarto si chiude sul 24-14 per i pratesi. Nel secondo periodo la partita cambia volto. Livorno alza l’intensità difensiva e la Union si blocca offensivamente, segnando appena due punti nei primi sette minuti e mezzo del quarto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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