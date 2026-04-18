Alle 19:30 si svolgerà presso la piscina Colzi – Martini di via Roma la partita tra Azzurra e Calenzano. La sfida si svolge sul campo, con le due squadre pronte a confrontarsi in un match che si preannuncia intenso. L’incontro rappresenta un appuntamento importante per entrambe, che cercano di ottenere un risultato positivo in questa occasione.

Far risultato contro l’Esseci Calenzano, nel match che prenderà il via alle 19:30 odierne presso la piscina Colzi – Martini di via Roma. Per consolidare ulteriormente il primato e tentare già adesso la fuga-promozione. Questo l’obiettivo con cui la prima squadra dell’Azzurra affronterà stasera la dodicesima giornata del campionato di Serie C di pallanuoto, per un incontro al quale guardare con fiducia (ma senza sottovalutare i rivali). Dopo la sosta per le festività pasquali, il club pratese aveva chiuso l’undicesima giornata del campionato di Serie C di pallanuoto (svoltasi lo scorso fine settimana) imponendosi per 13-7 e mantenendo così le tre lunghezze di vantaggio sul Certaldo Nuoto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Azzurra contro Calenzano. Squadra forte e convinta

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