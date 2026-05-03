Union al supplementare E conquista la vittoria

L’Union Basket Prato ha concluso la regular season con una vittoria in overtime contro il Valdisieve sul campo di Pontassieve. La partita si è conclusa dopo un tempo supplementare, che ha permesso alla squadra di ottenere il risultato finale. La sfida si è svolta tra le due formazioni e ha determinato il risultato conclusivo della stagione regolare.

L’Union Basket Prato vince anche l’ultima partita della regular season, ma c’è voluto un tempo supplementare per avere la meglio del Valdisieve sul parquet di Pontassieve. Il match si è concluso 88-81 a favore della squadra di coach Tommaso Paoleri, che ha dunque chiuso la prima parte della stagione al meglio, dopo che ormai da tempo aveva messo al sicuro il proprio primo posto. Ora, dunque, spazio ai playoff che vedranno protagoniste entrambe le formazioni pratesi, dal momento che anche i Dragons si sono qualificati per la post season pur riposando in quest’ultima giornata di campionato. L’Union affronterà Montevarchi, qualificato a spese proprio del Valdisieve, ma per conoscere tutti gli accoppiamenti del primo turno dei playoff bisognerà attendere le partite in programma oggi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Union al supplementare. E conquista la vittoria How Ireland sealed the Triple Crown in style Notizie correlate Mondiali curling doppio misto 2026, Italia in semifinale: rimonta e vittoria al supplementareConstantini e Mosaner superano il Giappone all’extra end nel qualification game: alle 19 sfida all’Australia per la finale A Ginevra, in Svizzera, i... Softball, per l'Italposa una vittoria e un pari nel derby: Pianoro si impone al supplementareQuarta giornata dal bilancio agrodolce per l’Italposa Forlì, che conquista una netta vittoria in gara 1 ma cede di misura nel secondo incontro contro... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Union al supplementare. E conquista la vittoria; INSIEME: PERCHÉ SIAMO L’UNIONE CHE DÀ LA FORZA; Allievi Regionali: domenica mattina, a Scorzè, lo spareggio-salvezza tra Union Dese e Miranese; Il tabellone dei playoff di Serie C e il regolamento promozione nel 2026. Union al supplementare. E conquista la vittoriaL’Union Basket Prato vince anche l’ultima partita della regular season, ma c’è voluto un tempo supplementare per avere la meglio del Valdisieve sul parquet di Pontassieve. Il match si è concluso 88-81 ... lanazione.it Prima il gruppo consiliare, poi il Comité fédéral. L'Union parla di una riunione "informativa, per valutare la portata tecnico-giuridica" della sentenza. E aggiunge: "Nessun vuoto amministrativo o incertezza che possa ostacolare l'azione pubblica sarà ammessa”. - facebook.com facebook Testolin decaduto, Manes (Uv) 'sorpresi dalla sentenza'. 'Ora Union Valdôtaine dovrà affrontare questo momento con grande serietà' #ANSA x.com