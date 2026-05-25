Un'enciclica dedicata alle intelligenze artificiali è stata pubblicata da Leone XIV, il primo documento di questo tipo scritto da un papa. Fin dal suo insediamento, il pontefice ha manifestato un forte interesse per le tecnologie emergenti, inclusa l’intelligenza artificiale. La pubblicazione si concentra su questioni etiche e morali legate allo sviluppo e all’uso delle intelligenze artificiali, senza entrare in dettagli specifici o in analisi approfondite.

Lunedì papa Leone XIV ha pubblicato la prima enciclica del proprio papato. È interamente dedicata all’intelligenza artificiale (AI), alle opportunità che offre, ai rischi e ai dilemmi etici e morali che pone non solo per la Chiesa, ma in generale per l’umanità. La pubblicazione era attesa da tempo e sembra essere indirizzata soprattutto ai politici e ai dirigenti delle grandi aziende che hanno sviluppato i principali sistemi di intelligenza artificiale di cui si è parlato molto in questi anni. Uno di loro – il cofondatore di Anthropic Christopher Olah – era presente alla presentazione dell’enciclica in Vaticano da parte del papa. L’enciclica pubblicata oggi si chiama “Magnifica humanitas” (“Umanità magnifica”) e nel sottotitolo spiega di essere un testo «sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale». 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Un’enciclica sulle intelligenze artificiali

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Papa Leão XIV apresenta encíclica sobre Inteligência Artificial

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