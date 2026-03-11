la guerra delle intelligenze artificiali

Lo scontro tra la società di intelligenza artificiale Anthropic e il Pentagono ha portato alla luce tensioni all’interno del settore tecnologico. La disputa riguarda questioni legate all’uso e alla regolamentazione delle tecnologie di intelligenza artificiale, coinvolgendo sia aziende private che enti governativi. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rapporti tra settore pubblico e privato nel campo dell’innovazione digitale.

Il 2 marzo 2026 la OpenAi ha sostituito la Anthropic nella fornitura di modelli di ia per il dipartimento della guerra (dal 2025 è questo il nome del dipartimento della difesa) degli Stati Uniti. È la notizia più importante della settimana nel mondo delle intelligenze artificiali ma è stata rapidamente offuscata dalla guerra in Iran. Per capire quanto le cose siano collegate, ricostruiamo i fatti. In una situazione che vede le grandi aziende della Silicon valley ampiamente allineate alle politiche e ai voleri di Donald Trump, già dal 2025 alcune aziende come Google avevano rimosso dalle loro licenze d’uso il divieto di impiegare le proprie ia per le armi autonome e la sorveglianza di massa. 🔗 Leggi su Internazionale.it

