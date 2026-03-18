Le intelligenze artificiali saranno nazionalizzate?

Il governo ha avanzato l'ipotesi di nazionalizzare le intelligenze artificiali, suscitando discussioni tra esperti e politici. La proposta coinvolge la gestione e il controllo delle tecnologie AI da parte dello Stato, in risposta alle crescenti preoccupazioni sulla sicurezza e sull'uso delle innovazioni digitali. La questione si inserisce in un dibattito più ampio che riguarda il ruolo delle istituzioni nelle strategie tecnologiche nazionali.

L'aggressività del governo Trump l'ha resa un'ipotesi sempre più presente nel dibattito, che preoccupa sia chi guida le aziende sia chi le studia «Cosa succede se il governo prova a nazionalizzare OpenAI o altri progetti di intelligenza artificiale?» si è chiesto qualche giorno fa Sam Altman, capo di OpenAI, pubblicando un lungo post su X in cui ha parlato, tra le altre cose, della crescente influenza del governo statunitense nel settore dell’intelligenza artificiale (AI). La prospettiva della nazionalizzazione, con cui si intende il trasferimento della proprietà o del controllo di un’azienda allo Stato, si inseriva in un dibattito già in corso sui rapporti tra governo e industria delle AI. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le intelligenze artificiali saranno nazionalizzate? Articoli correlati “Stranger things” e le intelligenze artificialiIl 31 dicembre 2025 Netflix ha distribuito in tutto il mondo il finale della quinta stagione di Stranger things. Per le intelligenze artificiali i PDF sono un problemaChe si tratti di moduli per la pubblica amministrazione, documenti di lavoro o progetti personali, ogni giorno milioni di persone scaricano e inviano... L’intelligenza artificiale sarà la nostra rovina#perte Tutto quello che riguarda intelligenze artificiali Temi più discussi: Per le intelligenze artificiali i PDF sono un problema; Rivedi la diretta della presentazione QRS 2-2025: L'Intelligenza Artificiale al lavoro; L’intelligenza artificiale al lavoro; La guerra delle intelligenze artificiali - Alberto Puliafito. Hormuz non riaprirà prima di due mesi. La funesta previsione delle Intelligenze artificialiI ricercatori di un istituto svizzero hanno chiesto a 14 diverse IA di analizzare la crisi. Il responso? Assai più pessimistico degli esperti umani: lo ... repubblica.it Cosa ci nascondono le intelligenze artificiali?Orazio, un lettore di Artificiale, mi ha inviato l’estratto di una sua conversazione con Claude, uno dei modelli linguistici più usati nel mondo, sviluppato dalla Anthropic. Il tema della conversazion ... internazionale.it Il Venerdì di Repubblica. . Le intelligenze artificiali si confessano, dialogano, parlano di sé, dei propri problemi e dei loro rapporti con noi. Che però possiamo solo leggere e ascoltare, senza metterci il becco. È - comunque la si prenda - la rivoluzione epocale i - facebook.com facebook