Undici giorni di sfide al PlayHall | Riccione riabbraccia il grande tennistavolo

Notizia in breve

I Campionati Italiani di tennistavolo delle categorie 4, 5 e 6 si svolgono a Riccione per il sesto anno consecutivo, con una serie di gare che dureranno undici giorni. La competizione si tiene al PlayHall, attirando atleti di diverse età e livelli di abilità. La manifestazione, che coinvolge numerosi partecipanti, si svolge in un impianto dotato di strutture adeguate per ospitare le sfide. La presenza di pubblico e atleti sottolinea l'importanza dell'evento nel panorama nazionale del tennistavolo.