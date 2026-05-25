Undici giorni di sfide al PlayHall | Riccione riabbraccia il grande tennistavolo
I Campionati Italiani di tennistavolo delle categorie 4, 5 e 6 si svolgono a Riccione per il sesto anno consecutivo, con una serie di gare che dureranno undici giorni. La competizione si tiene al PlayHall, attirando atleti di diverse età e livelli di abilità. La manifestazione, che coinvolge numerosi partecipanti, si svolge in un impianto dotato di strutture adeguate per ospitare le sfide. La presenza di pubblico e atleti sottolinea l'importanza dell'evento nel panorama nazionale del tennistavolo.
Per il sesto anno consecutivo, si svolgeranno a Riccione i Campionati Italiani di 4-5-6 categoria di tennistavolo. Sarà l’ottava volta in totale, dopo le edizioni del 2019 e nel 2012. La manifestazione, che accoglierà al suo interno il Campionato Italiano Interforze e la Coppa Italia dei Comitati. 🔗 Leggi su Today.it
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