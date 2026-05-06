Riccione capitale della scherma | chiusi i Tricolori Master ora attesi al PlayHall migliaia di giovani

Martedì 5 maggio si sono ufficialmente conclusi i Campionati Italiani Master di scherma, un evento che si è svolto nella città di Riccione. La manifestazione ha attirato numerosi atleti e appassionati, confermando il ruolo della località come sede principale per questa disciplina. Ora l’attenzione si sposta verso i prossimi appuntamenti, tra cui i giovani atleti che si preparano al torneo al PlayHall.

Si è conclusa ufficialmente nella giornata di martedì (5 maggio) la straordinaria parentesi dedicata ai Campionati Italiani Master, un evento che ha ribadito con forza la centralità della città di Riccione nel calendario della Federazione italiana scherma. La kermesse ha celebrato lo spirito.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Karate, a Riccione torna l’Open League: oltre 1600 giovani atleti al PlayHallRiccione si prepara ad accogliere uno dei principali appuntamenti del karate giovanile italiano. Leggi anche: Misano, tornano i Campionati Italiani Master di atletica leggera: attesi migliaia di atleti Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Scherma, doppio pass per i Tricolori di Roma per Cecchet e Monaco (Pettorelli). Riccione capitale della scherma: chiusi i Tricolori Master, ora attesi al PlayHall migliaia di giovaniPer otto giornate, migliaia di giovani promesse si sfideranno al PlayHall nelle tre armi , con una copertura mediatica che vedrà per la prima volta le finali approdare su Amazon Prime ... riminitoday.it Scherma Ancona protagonista ai tricolori MasterLa scherma marchigiana festeggia un nuovo, prestigioso risultato ai Campionati Italiani Master di Riccione. Il 6 maggio il Club Scherma Ancona ha conquistato il titolo italiano nel fioretto maschile a ... senigallianotizie.it