Riccione capitale del pickleball | al Playhall il grande evento internazionale

Mercoledì 20 maggio, nella sala di rappresentanza del Comune di Riccione, è stato presentato un evento internazionale dedicato al pickleball, disciplina che sta crescendo rapidamente in Italia. La manifestazione si svolge al Playhall “Massimo Pironi”, che diventerà il centro di un progetto promosso da Pickleball Italy Asd per sviluppare ulteriormente questa attività nel continente europeo. L’obiettivo dichiarato è di far diventare Riccione un punto di riferimento nel panorama del pickleball in Europa, con un focus sull’organizzazione di competizioni e iniziative dedicate.

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