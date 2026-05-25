under 25 giovani talenti arriva domani su raiplay

Domani su RaiPlay debutta “Under 25-giovani talenti”, uno spettacolo che presenta le giovani promesse nel mondo creativo. Lo show è condotto dal giornalista e scrittore, vincitore di premi letterari, Matteo Porru. La trasmissione sarà disponibile dal 26 maggio e si concentra sui giovani che si stanno facendo strada in vari settori artistici, senza approfondimenti o commenti, limitandosi a mostrare le loro opere e i loro talenti.

Dove sono nascoste le stelle del futuro? Ce lo rivela Matteo Porru, scrittore e giornalista già Campiello giovani e Grand Prix du Livre, in “Under 25-giovani talenti”, dal 26 maggio su RaiPlay. Venticinque anni, il talentuoso ragazzo con gli occhi diun bambino pieno di vita e una grande passione per il volo, è già pluripremiato autore di numerosi romanzi, che hanno riportato un grande successo nei lettori appassionati alla sua storia. Alla guida del suo ultraleggero volerà sull’Italia per incontrare diecigiovanissimi talenti, tutti tra i 14 e 25 anni attivi nei campi più disparati dell’umano ingegno: dallo sport alla musica, dall’imprenditoria alla danza, dalle scienze alle arti, e tutti sul punto di spiccare il volo verso il successo nel loro settore. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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IN CERCA DI TALENTI AL DERBY FRA FIORENTINA E EMPOLI

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