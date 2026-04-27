Da oggi, su RaiPlay, è disponibile “Il Club – Canzoni sotto la pelle”, un nuovo talk musicale condotto da Federica Gentile e Niccolò Agliardi. La serie si compone di dieci puntate e si rivolge ai giovani, affrontando temi legati alle emozioni attraverso il confronto con artisti e musicisti. La trasmissione è stata pubblicata online dall’8 maggio e mira a approfondire il rapporto tra musica e sentimenti.

Dall’8 maggio su RaiPlay “Il Club – Canzoni sotto la pelle”: talk musicale con Federica Gentile e Niccolò Agliardi, dieci puntate dedicate ai giovani e alle loro emozioni. Un viaggio emotivo tra sogni, paure e desideri dell’età più fragile e incandescente: l’adolescenza e il suo eco nei vent’anni. È questo il cuore de “Il Club – Canzoni sotto la pelle”, il nuovo talk?show musicale originale Rai Contenuti Digitali e Transmediali, in arrivo su RaiPlay dall’8 maggio. A guidare il racconto saranno Federica Gentile e Niccolò Agliardi, che accompagneranno un gruppo di ragazzi tra i 18 e i 25 anni in un confronto intimo e collettivo attraverso le parole delle canzoni.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Il Club – Canzoni sotto la pelle” arriva su RaiPlay

Notizie correlate

La miniserie "Film Club" (su RaiPlay) è un racconto bizzarro e dolcissimo su due cinefili che cercano rifugio da sé stessiStravagante, profonda, adorabile: sono questi gli aggettivi che suscita Film club, miniserie agrodolce sulla paura di diventare davvero adulti da...

Sotto Sanremo su RaiPlay: lo spin off con tre giovani protagonisteLa 76esima edizione del festival della musica da Rai 1 si trasferisce su RaiPlay anche tramite la voce della nuova generazione nel programma Sotto...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Il Club - Canzoni sotto la pelle; Uboa - Ink Club - eventi; Alicia Keys critica l'industria musicale: È un club per soli uomini, le donne sono il 2% del settore; Dopo 33 anni di musica, il Lio Bar saluta Brescia in silenzio.

IL CLUB - Canzoni sotto la pelleScritto e condotto da Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il talk show musicale che fa risuonare la verità dei giovani, uno spazio intimo ma collettivo dove le parole arrivano dai testi delle canzoni ... televideo.rai.it

«Sotto la panca», Le Canzoni Giuste tornano con il loro «pop schizofrenico»: un invito alla libertà creativaCome nasce l’idea di «Sotto la panca» e cosa rappresenta per voi questo cambio di prospettiva? «L’idea è nata in macchina, durante un viaggio. Stavamo tornando da una data del tour nel 2024 e con noi ... lagazzettadelmezzogiorno.it