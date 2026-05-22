A 34 anni dalla Strage di Capaci, il docufilm “Falcone e Borsellino – Il Fuoco della Memoria” è ancora disponibile su RaiPlay. Il film racconta le vicende legate alle figure di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, due magistrati uccisi dalla mafia. La produzione approfondisce le attività delle forze dell’ordine e le indagini che hanno portato alla condanna di molti esecutori. La narrazione si rivolge anche ai più giovani, mantenendo vivo il ricordo di quegli eventi.

A 34 anni dalla Strage di Capaci, “Falcone e Borsellino – Il fuoco della memoria” continua il suo viaggio nelle coscienze del Paese ed è disponibile su RaiPlay in collaborazione con Rai Documentari, portando nelle case, nelle scuole e nelle istituzioni italiane una testimonianza civile che continua a parlare al presente e al futuro delle nuove generazioni. Diretto da Ambrogio Crespi e realizzato con il DEMS – Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi di Palermo, il docufilm nasce con l'obiettivo di riportare al centro del dibattito pubblico il valore della memoria e il sacrificio umano di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, attraverso un linguaggio diretto, contemporaneo e capace di raggiungere soprattutto i più giovani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il docufilm “Falcone e Borsellino - Il Fuoco della Memoria” continua a parlare ai giovani su RaiPlay

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Falcone e Borsellino nelle scuole | Il fuoco della memoria a Monte Compatri

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