Unaltroteatro | maggio prosegue tra arte e letteratura a Ortona

Da chietitoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Ortona, al Cinema Auditorium Zambra, si tengono due eventi culturali a maggio, promossi da Unaltroteatro in collaborazione con Libreria Moderna Fabulinus & Minerva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Maggio prosegue all’insegna della cultura al Cinema Auditorium Zambra di Ortona, con due appuntamenti promossi da Unaltroteatro in collaborazione con Libreria Moderna Fabulinus & Minerva.Mercoledì 27 maggio, alle ore 18.30. verrà inaugura la mostra “Etruschi” di Ruperto Polleggioni. Gli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Pistoia: i musei aprono le porte tra letteratura e arte gratuitaA Pistoia, alcuni musei aprono gratuitamente le porte ai visitatori, integrando le esposizioni con iniziative legate alla letteratura.

Colleferro. Musica, Letteratura, Arte, Solidarietà e Artigianato nelle numerose iniziative del secondo fine settimana di MaggioNel secondo fine settimana di maggio, Colleferro ospiterà numerose iniziative che coinvolgeranno musica, letteratura, arte, solidarietà e artigianato.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web