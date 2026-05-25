Unaltroteatro | maggio prosegue tra arte e letteratura a Ortona
A Ortona, al Cinema Auditorium Zambra, si tengono due eventi culturali a maggio, promossi da Unaltroteatro in collaborazione con Libreria Moderna Fabulinus & Minerva.
Maggio prosegue all’insegna della cultura al Cinema Auditorium Zambra di Ortona, con due appuntamenti promossi da Unaltroteatro in collaborazione con Libreria Moderna Fabulinus & Minerva.Mercoledì 27 maggio, alle ore 18.30. verrà inaugura la mostra “Etruschi” di Ruperto Polleggioni. Gli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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