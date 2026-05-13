A Pistoia, alcuni musei aprono gratuitamente le porte ai visitatori, integrando le esposizioni con iniziative legate alla letteratura. Grazie a una collaborazione con la Biblioteca San Giorgio, i musei prevedono di organizzare visite guidate nei fine settimana. Questi percorsi saranno condotti da guide appositamente incaricate, con l’obiettivo di offrire un’esperienza più ricca e coinvolgente tra le opere d’arte e i testi letterari.

? Punti chiave Come cambieranno i musei grazie alla collaborazione con la Biblioteca San Giorgio?. Chi guiderà i visitatori attraverso le collezioni d'arte nei fine settimana?. Cosa accadrà sabato sera tra le mura del Museo Civico d'Arte Antica?. Perché la domenica l'ingresso ai musei civici sarà completamente gratuito?.? In Breve Sabato 16 maggio ore 22 letture Borges al Museo Civico d'arte antica.. Domenica 17 maggio ore 11 Palazzo Fabroni ospita l'Associazione Donne di Carta.. Domenica 17 maggio ore 16 letture benessere al Museo dello Spedale del Ceppo.. Studenti Istituto Filippo Pacini guidano visite tra sabato 16 e domenica 17 maggio.. I Musei Civici di Pistoia aprono le porte con un programma intenso tra il 16 e il 17 maggio 2026, trasformando i luoghi dell’arte in spazi dedicati alla lettura e al dialogo sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pistoia: i musei aprono le porte tra letteratura e arte gratuita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

La primavera dell’arte. Tra affreschi e giardini, i palazzi aprono le porte. Sono le giornate del FaiLa nuova edizione delle Giornate Fai di Primavera è in arrivo questo weekend, sabato e domenica con l’apertura di palazzi e beni privati in città e...

Piemonte, 11 musei aprono le porte: ecco i tesori da scoprireUndici istituzioni culturali piemontesi apriranno i propri spazi il 18 e 19 aprile.

Pistoia: il pulpito di Giovanni Pisano, vent’anni di studi e restauri a confrontoA vent’anni dall’avvio delle attività di monitoraggio e tutela, il pulpito di Giovanni Pisano nella chiesa di Sant’Andrea a Pistoia torna al centro di una giornata di studi dedicata alla conservazione ... toscanaoggi.it

I musei aprono all’autismo: ora ci sono le guide specialiA Monza la cultura compie un passo che va oltre l’ordinaria idea di museo. Un passo che parla di accoglienza, per chi vive il mondo con tempi, sguardi e sensibilità differenti. Dopo mesi di lavoro, si ... ilgiorno.it