È morto all’età di 60 anni l’attore Corey Parker, noto per i ruoli nelle serie tv Will & Grace e Love Boat. Gli era stato diagnosticato un cancro al quarto stadio. La sua scomparsa è stata confermata da fonti vicine all’attore. Parker aveva iniziato la carriera nel mondo dello spettacolo negli anni Ottanta e aveva partecipato a numerose produzioni televisive.

Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa di Corey Parker, attore e insegnante di recitazione noto per i suoi ruoli nelle serie tv Will & Grace e Love Boat. Nato e cresciuto a New York, aveva 60 anni. Tempo fa gli era stato diagnosticato un cancro al quarto stadio, scoperto in seguito a un intervento all’anca. Morto l’attore Corey Parker È morto all’età di 60 anni Corey Parker, attore e insegnate di recitazione statunitense. A dare notizia del decesso, avvenuto giovedì 5 marzo 2026 a Memphis, è stata la zia al sito TMZ. Era malato di cancro Corey Parker era malato di cancro: lo scorso anno gli era stato diagnosticato un tumore al quarto stadio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morto Corey Parker attore di Will & Grace e Love Boat, gli era stato diagnosticato un cancro al quarto stadio

È morto Corey Parker, l’attore di Will & Grace aveva 60 anni: gli era stato diagnosticato un cancro al 4 stadioAddio a Corey Parker, insegnate di recitazione attore noto per i suoi ruoli in Will & Grace e Love Boat.

È morto Brad Arnold: fondatore, cantante e batterista dei 3 Doors Down. La band: “Malato di cancro al quarto stadio. La famiglia chiede il rispetto per la privacy”Nel maggio scorso il cantante aveva rivelato pubblicamente di essere affetto da un tumore al rene al quarto stadio.

Una raccolta di contenuti su Morto Corey Parker.

Temi più discussi: È morto Corey Parker, l'attore di Will & Grace aveva 60 anni: gli era stato diagnosticato un cancro al 4 stadio; La star di Will & Grace Corey Parker è morta a 60 anni; Perché Hamnet dovrebbe vincere l’Oscar per il miglior movie; Morto a 60 anni Corey Parker: da Venerdì 13 a Will & Grace, recitò con Sophia Loren.

È morto Corey Parker, l’attore di Will & Grace aveva 60 anni: gli era stato diagnosticato un cancro al 4 stadioAddio a Corey Parker, insegnate di recitazione attore noto per i suoi ruoli in Will & Grace e Love Boat. Aveva 60 anni. Di recente gli era stato diagnosticato un cancro al 4 stadio e a gennaio aveva s ... fanpage.it

Addio all’attore Corey Parker, recitò in Will & Grace: ecco chi eraAveva lavorato in film e serie dagli anni Ottanta e negli ultimi anni si era dedicato all’insegnamento della recitazione. È morto a Memphis dopo una malattia ... lanuovasardegna.it

Morto Corey Parker: addio a 60 anni l’attore di “Will & Grace” - facebook.com facebook