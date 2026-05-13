A Lesa arriva We Are The Boat | tre giorni di vela e incontri dedicati alle donne

Lesa ospita, da venerdì 15 a domenica 17 maggio, la manifestazione "We Are The Boat" (Siamo noi la barca). Il progetto, ideato da Milena Andrade e promosso da Women Sailing Leaders, mira a rendere la vela più accessibile, offrendo la possibilità di navigare anche a donne e ragazze senza.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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