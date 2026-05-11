Nella serie Forbidden Fruit, attualmente in onda su Canale 5, il personaggio di Vivien è stato introdotto nelle puntate recenti. La sua presenza ha suscitato interesse tra gli spettatori, mentre si scoprono aspetti della sua personalità e del suo ruolo nella trama. Al momento, non sono stati svelati dettagli sulle sue intenzioni o sul suo destino all’interno della narrazione.

Nella serie Forbidden Fruit il personaggio di Vivien è entrata in scena nelle puntate che stanno attualmente andando in onda su Canale 5. Lila, felice del suo ritorno, ha deciso di fare una sorpresa a Yigit, riaccogliendolo in Turchia direttamente in aeroporto. Ma ecco che, di ritorno dal suo viaggio in Svizzera, il figlio di Ender è riapparso con al suo fianco una nuova fidanzata, Vivien. Lila è rimasta profondamente delusa, tanto che è rimasta a osservarli da lontano e poi è fuggita via dall’aeroporto piangendo. Ma chi è davvero la nuova fidanzata di Yigit? Le anticipazioni turche raccontano un piano ben studiato. Forbidden Fruit, tuta la verità su Vivien e sulle sue reali intenzioni.🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Forbidden Fruit, chi è davvero Vivien (la fidanzata di Yigit): cosa vuole e che fine fa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Forbidden fruit, spoiler 18 aprile 2026: Sahika scopre che Yigit e Lila sono tornati insieme, Ender vuole scoprire…Va in onda oggi, sabato 18 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.

Forbidden Fruit, anticipazioni 31 marzo: Kaya presenta Leyla a Yigit, Lila vuole divorziareScopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Cambia la...

Argomenti più discussi: Forbidden fruit, le trame dal 27 aprile al 3 maggio 2026; Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 10 al 16 maggio 2026; Forbidden Fruit, vuoi recuperare gli episodi? Ecco dove vedere la serie dall’inizio; Anticipazioni Forbidden Fruit, puntata serale del 7 maggio 2026: Yildiz stappa i capelli a Leyla - fem.

Cosa guarderete in TV stasera? Diamo un’occhiata ai primi nove canali e scegliamo dove fare zapping. Buona visione! #StaseraInTV #guidatv #tv #giovedì #buonvino #ore14sera #splendidacornice #drittoerovescio #forbiddenfruit #leiene #piazzapulita x.com

Punishing: Gray Raven | Forbidden Fruit reddit