Forbidden Fruit chi è davvero Vivien la fidanzata di Yigit | cosa vuole e che fine fa
Nella serie Forbidden Fruit, attualmente in onda su Canale 5, il personaggio di Vivien è stato introdotto nelle puntate recenti. La sua presenza ha suscitato interesse tra gli spettatori, mentre si scoprono aspetti della sua personalità e del suo ruolo nella trama. Al momento, non sono stati svelati dettagli sulle sue intenzioni o sul suo destino all’interno della narrazione.
Nella serie Forbidden Fruit il personaggio di Vivien è entrata in scena nelle puntate che stanno attualmente andando in onda su Canale 5. Lila, felice del suo ritorno, ha deciso di fare una sorpresa a Yigit, riaccogliendolo in Turchia direttamente in aeroporto. Ma ecco che, di ritorno dal suo viaggio in Svizzera, il figlio di Ender è riapparso con al suo fianco una nuova fidanzata, Vivien. Lila è rimasta profondamente delusa, tanto che è rimasta a osservarli da lontano e poi è fuggita via dall’aeroporto piangendo. Ma chi è davvero la nuova fidanzata di Yigit? Le anticipazioni turche raccontano un piano ben studiato. Forbidden Fruit, tuta la verità su Vivien e sulle sue reali intenzioni.🔗 Leggi su Latuafonte.com
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Alla fine, nonostante svariate peripezie, è riuscita a centrare l'obiettivo, convolando a nozze con il suo bell'Alihan! Chi ha seguito Forbidden Fruit sin dagli esordi sa bene quanto il personaggio di Zeynep abbia lasciato il segno. La serie turca, trasmessa in It facebook
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Punishing: Gray Raven | Forbidden Fruit reddit