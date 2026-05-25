Una stagione da record | mai così poche vittorie

Il campionato di Serie A 2025-26 si è concluso con la sconfitta della squadra romana. Per i nerazzurri, questa stagione ha segnato un record: mai così poche vittorie in una stagione. La fine del campionato ha portato a una sconfitta che ha lasciato il segno, chiudendo un’annata caratterizzata da risultati storici per il team.

di Renzo Castelli Lo strazio è finito. Il campionato di serie A 2025-26, concluso con la sconfitta romana, è tuttavia stato per i nerazzurri quello dei record. Perché un record non è soltanto positivo, esistono anche quelli negativi, che sono perfino più rari. Due gli elementi di questa autentica “impresa”. Il primo record è rappresentato dalle nove sconfitte consecutive. Una sola volta il Pisa Sporting Club era sceso “quasi” a questi livelli, cioè con otto sconfitte consecutive. Era accaduto nel tragico campionato 1953-54 nel quale i nerazzurri retrocessero dalla IV serie alla Promozione dove disputeranno la prima partita contro. la Marinese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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