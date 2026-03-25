La stagione di biathlon si è appena conclusa, segnando un record di vittorie e podi per la squadra italiana. Durante l’anno, gli atleti hanno partecipato a diverse competizioni, tra cui le Olimpiadi e le tappe di Coppa del Mondo. Risultati che hanno portato l’Italia ai vertici di questa disciplina, con numerosi successi individuali e di squadra.

Record di podi e vittorie in una singola stagione per la nazionale italiana di biathlon. Nell’anno più importante, con le Olimpiadi in casa, sono arrivati ben 10 successi e 23 podi tra Coppa del Mondo e Giochi Olimpici, il miglior risultato in una singola stagione per la squadra azzurra. Da Vittozzi a Giacomel fino a Lukas Hofer, ecco tutti i protagonisti. Era l’atleta più attesa della stagione. Dopo un anno di stop a causa di un problema alla schiena, che non le aveva permesso di difendere la vittoria della Coppa del Mondo, c’era grande curiosità di rivedere in azione Lisa Vittozzi. La sappadina aveva lasciato al vertice mondiale, ma ovviamente non c’era la certezza che tornasse subito competitiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Biathlon, si chiude una stagione storica! Record di vittorie e podi per l’Italia. I protagonisti

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