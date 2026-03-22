Nell’ultima tappa di Coppa del Mondo, Vittozzi ha vinto la mass start di Holmenkollen, recuperando dopo un errore nel poligono di apertura. La gara si è conclusa con un sorpasso finale su Öberg, conquistando così un risultato importante in questa stagione. La competizione ha visto i vari atleti affrontarsi su un percorso impegnativo, culminato con questa vittoria di rilievo.

Finale da favola di una stagione indimenticabile per Lisa Vittozzi. A Holmenkollen trova il primo successo nella mass start e completa la collezione. Dieci vittorie in Coppa del Mondo, un titolo olimpico (nell’inseguimento) e uno mondiale, nella 15 chilometri individuale. Lisa ha cominciato con un errore nel poligono d’apertura. Da quel momento è stata una progressione continua: tredicesima a metà gara, quinta dopo la prima sessione in piedi, seconda dopo l’ultimo poligono. Nel giro finale ha recuperato e battuto la svedese Hanna Öberg. Terzo posto per la ceca Tereza Vobornikova (0-0-0-1). Per Lisa è la quarta vittoria stagionale, la terza in Coppa del Mondo oltre al titolo olimpico di Anterselva, mentre il conteggio totale dei podi sale a quota 39, incluse le sei medaglie olimpiche e iridate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vittozzi, è una stagione da incorniciare: trionfo in rimonta nella mass start di Holmenkollen

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