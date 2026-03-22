Vittozzi è una stagione da incorniciare | trionfo in rimonta nella mass start di Holmenkollen
Nell’ultima tappa di Coppa del Mondo, Vittozzi ha vinto la mass start di Holmenkollen, recuperando dopo un errore nel poligono di apertura. La gara si è conclusa con un sorpasso finale su Öberg, conquistando così un risultato importante in questa stagione. La competizione ha visto i vari atleti affrontarsi su un percorso impegnativo, culminato con questa vittoria di rilievo.
Finale da favola di una stagione indimenticabile per Lisa Vittozzi. A Holmenkollen trova il primo successo nella mass start e completa la collezione. Dieci vittorie in Coppa del Mondo, un titolo olimpico (nell’inseguimento) e uno mondiale, nella 15 chilometri individuale. Lisa ha cominciato con un errore nel poligono d’apertura. Da quel momento è stata una progressione continua: tredicesima a metà gara, quinta dopo la prima sessione in piedi, seconda dopo l’ultimo poligono. Nel giro finale ha recuperato e battuto la svedese Hanna Öberg. Terzo posto per la ceca Tereza Vobornikova (0-0-0-1). Per Lisa è la quarta vittoria stagionale, la terza in Coppa del Mondo oltre al titolo olimpico di Anterselva, mentre il conteggio totale dei podi sale a quota 39, incluse le sei medaglie olimpiche e iridate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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