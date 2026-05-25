Una ' pizza della memoria' a tre anni dall' alluvione | Lucia Vastano presenta il libro Abbandonati nello spazio
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"L'acqua ha portato via le cose, ma non il coraggio di chi è rimasto." È racchiuso in questa frase lo spirito di "Pizza della Memoria", un'iniziativa speciale organizzata per venerdì 29 maggio, a partire dalle 20, nella pizzeria Da Paolo in Viale Bologna 115, una delle zone più colpite dalla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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