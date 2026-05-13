Il quartiere Romiti si rialza | un fine settimana tra memoria e futuro a tre anni dall' alluvione

Nel quartiere Romiti, il 16 maggio 2023, un’alluvione ha causato danni significativi alla zona Ovest di Forlì. Dopo il disastro, sono state rimosse le tracce di fango e detriti, segnando il ritorno alla normalità. Tre anni dopo, si svolge un fine settimana dedicato alla memoria di quei momenti e alla speranza per il futuro, con iniziative che coinvolgono residenti e associazioni locali.

Il fango è stato spazzato via, ma il ricordo di quel 16 maggio 2023 resta impresso nel cuore della Zona Ovest di Forlì come una cicatrice che parla di dolore e, soprattutto, di un’incredibile resilienza. A tre anni da quei giorni drammatici, il Quartiere Romiti si prepara a vivere il weekend del.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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