Incontro con la scrittrice Lucia Lo Bianco | a Spazio Cultura si presenta il libro Dorme il gigante
Giovedì 28 maggio alle 17:30 si terrà la presentazione del romanzo “Dorme il gigante” alla Libreria Macaione di Palermo. L’evento coinvolge l’autrice Lucia Lo Bianco, che parlerà del suo libro pubblicato da La Bussola Editore. La presentazione si svolgerà presso lo spazio culturale della libreria.
Giovedì 28 maggio alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, verrà presentato il libro di Lucia Lo Bianco “Dorme il gigante”, un romanzo pubblicato da La Bussola Editore. All'incontro sarà presente l'autrice che dialogherà con la professoressa Patrizia Allotta.Il libroUn. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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