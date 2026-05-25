Incontro con la scrittrice Lucia Lo Bianco | a Spazio Cultura si presenta il libro Dorme il gigante

Da palermotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Giovedì 28 maggio alle 17:30 si terrà la presentazione del romanzo “Dorme il gigante” alla Libreria Macaione di Palermo. L’evento coinvolge l’autrice Lucia Lo Bianco, che parlerà del suo libro pubblicato da La Bussola Editore. La presentazione si svolgerà presso lo spazio culturale della libreria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Giovedì 28 maggio alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, verrà presentato il libro di Lucia Lo Bianco “Dorme il gigante”, un romanzo pubblicato da La Bussola Editore. All'incontro sarà presente l'autrice che dialogherà con la professoressa Patrizia Allotta.Il libroUn. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Incontro con Grazia Ofelia Cesaro da Spazio Cultura: presenta il libro “Ballare sotto la pioggia”Venerdì 8 maggio alle 17:30 si terrà un incontro presso Spazio Cultura Libreria Macaione a Palermo, promosso dal Comitato Pari Opportunità del...

Incontro con Jessica Schillaci da Spazio Cultura: la figlia del calciatore presenta il libro sul papàMercoledì 29 aprile alle 17:30 si terrà a Spazio Cultura Libreria Macaione a Palermo un incontro con Jessica Schillaci, figlia di un ex calciatore.

Temi più discussi: Dal Mississipi al Po - XXII Edizione; InQuiete, anteprima del Festival di scrittrici a Roma | 20-21-23-maggio 2026; LSD Festival 2026: rompiamo le righe, radici profonde per cambiare; Castelleone, la cultura come spazio condiviso: intervista all'assessore Riccardo Milanesi.

spazio cultura incontro con la scrittriceAlla libreria Feltrinelli l’incontro con la scrittrice Lucia AnnibaliMESSINA. L’autrice Lucia Annibali, insieme alla Rettrice Giovanna Spatari, alla scrittrice Giusi Arimatea e allo studente Pasquale Mollo, dialogherà con lettori e lettrici martedì 19 maggio, alle ore ... letteraemme.it

Modica, al Caffè Quasimodo incontro con la scrittrice Antonella GaluppiA Modica incontro con la scrittrice Antonella Galuppi al Caffè Quasimodo il 9 maggio al Palazzo della Cultura. quotidianodiragusa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web