Una pietra d’inciampo per ricordare Fallou ucciso a 16 anni da un coetaneo Lepore dice sì

Da ilrestodelcarlino.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bologna è stata posizionata una pietra d’inciampo in ricordo di Fallou Sall, ucciso a 16 anni da un coetaneo. La proposta è arrivata da uno studente e la pietra è stata collocata in una strada vicino alla scuola frequentata dalla vittima. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle modalità previste, con la presenza di alcuni studenti e rappresentanti scolastici. La pietra riporta il nome di Fallou e la data della morte.

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Bologna, 25 maggio 2026 – Una pietra di inciampo a Bologna in memoria di Fallou Sall: la proposta è stata avanzata da uno studente. Il ragazzo ucciso in via Piave da un coetaneo. Il tragico fatto accadde la sera del 4 settembre 2024: Fallou, 16 anni, fu  ucciso in via Piave a causa della coltellata sferrata durante una rissa da un suo coetaneo per essere intervenuto in difesa di un amico.  La proposta di un giovane studente. La proposta è stata avanzata da uno degli studenti che hanno partecipato all'ultima edizione de l progetto Politico Poetico portato avanti dal Teatro dell'Argine, è arrivata oggi nell'aula del Consiglio comunale e il sindaco Matteo Lepore ha aperto la porta a questa possibilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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