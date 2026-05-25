Una pietra d’inciampo per ricordare Fallou ucciso a 16 anni da un coetaneo Lepore dice sì

Notizia in breve

A Bologna è stata posizionata una pietra d’inciampo in ricordo di Fallou Sall, ucciso a 16 anni da un coetaneo. La proposta è arrivata da uno studente e la pietra è stata collocata in una strada vicino alla scuola frequentata dalla vittima. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle modalità previste, con la presenza di alcuni studenti e rappresentanti scolastici. La pietra riporta il nome di Fallou e la data della morte.