Fallou ucciso a 16 anni da un coetaneo le motivazioni della condanna | Sapeva cosa faceva

Fallou, 16 anni, è stato ucciso il 4 settembre 2024 a Bologna da un coetaneo. Il Tribunale per i minorenni lo ha condannato a 11 anni e 6 mesi, spiegando che “sapeva cosa faceva” anche "per aver ricevuto una sonora punizione della famiglia”, ma nonostante ciò ha accettato il rischio letale della coltellata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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