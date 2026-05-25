Una lettera del 1981, scritta dalla giovane principessa e indirizzata a un’amica, descrive i primi mesi di matrimonio con il principe del Galles. Nella missiva, si parla di sentimenti di amore e felicità vissuti in quel periodo, senza riferimenti a eventi pubblici o controversie. La lettera, mai resa pubblica prima, fornisce dettagli sulla vita privata della principessa durante l’inizio della relazione con il futuro re.

U na lettera inedita di Lady Diana rivela uno sguardo intimo sui primissimi mesi del matrimonio con Re Carlo III, allora principe del Galles. Scritta nel settembre 1981, poche settimane dopo le nozze reali, la missiva racconta una Diana appena ventenne, piena di entusiasmo, speranze e fiducia nel futuro. Un ritratto lontano anni luce dalle tensioni che, con il tempo, avrebbero segnato uno dei matrimoni più complessi della monarchia inglese. Lady Diana, principessa del popolo. guarda le foto «Una luna di miele meravigliosa». Nella lettera, indirizzata a un’amica di scuola, Diana descrive la sua nuova vita con toni spontanei. Racconta di giornate trascorse tra il mare calmo e il sole infinito, durante la crociera sullo yacht reale Britannia, e durante il soggiorno in Scozia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una lettera inedita del 1981, scritta dalla giovane principessa e indirizzata ad un'amica, racconta l'amore e la felicità durante i primi mesi di matrimonio con Carlo

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