Belve Micaela Ramazzotti racconta la fine del matrimonio con Virzì | Mancanza d’amore e disprezzo Quella lite? Una figuraccia – Il video

Micaela Ramazzotti ha partecipato al programma televisivo Belve, condotto da Francesca Fagnani su Rai2, per parlare della fine del suo matrimonio con un regista. Durante l’intervista, l’attrice ha descritto le motivazioni della rottura, evidenziando la mancanza di amore e il disprezzo tra i due. Ha anche commentato una lite avvenuta tra loro, definendola una figuraccia. La puntata sarà trasmessa martedì in prima serata.

Micaela Ramazzotti si apre a Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, che torna martedì in prima serata su Rai2. E racconta in una esilarante e profonda intervista la fine del suo matrimonio con Paolo Virzì. « Mi portavo dentro un magone, ho passato momenti bui », rivela l’attrice. «Tutta questa tristezza che origine aveva?», domanda Fagnani e Ramazzotti confessa «La mancanza d’amore, l’essere disprezzata». Fagnani le domanda se Virzì l’abbia sposata solo per convincerla a interpretare la Sandrelli da giovane nel film “La prima cosa bella”, come dichiarato dal regista in un’intervista: «Quel film lo avrei fatto lo stesso, non c’era bisogno di sposarmi per finta! Avrei risparmiato un botto di soldi per il divorzio », ribatte Ramazzotti. 🔗 Leggi su Open.online

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