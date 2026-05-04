Attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati | presidio quotidiano davanti alla Prefettura

Da lunedì, ogni sera alle 18:15, il piazzale di fronte alla prefettura di Forlì tornerà a riempirsi di bandiere e cartelli. È la risposta di Mani Rosse Antirazziste alla detenzione di Saif Abukeshek e Thiago Avila, gli attivisti della Global Sumud Flotilla attualmente rinchiusi nel carcere di.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Temi più discussi: La Global Sumud Flotilla intercettata in acque internazionali; La Flotilla riparte verso Gaza: Saremo ancora di più. E gli attivisti presentano un ricorso alla Cedu contro l'Italia; Israele intercetta la Flotilla, attivisti verso sbarco in Grecia; Abbordata la Flotilla: attivisti arrestati in mare aperto.

Attivisti della Flotilla fermati dalla marina israeliana: gravi accuse di abusi e violenzeLa Global Sumud Flotilla e gli attivisti arrestati: fermo al largo di Creta, accuse di violenze e scontro diplomatico sul blocco navale verso Gaza. notizie.it

Flotilla, attivisti fermati da Israele: Procura di Roma indaga per sequestro di personaLeggi su Sky TG24 l'articolo Flotilla, attivisti fermati da Israele: Procura di Roma indaga per sequestro di persona ... tg24.sky.it

Hanno fatto il giro del mondo le immagini di Thiago Avila e Saif Abukeshek, i due attivisti della Global Sumud Flotilla – la missione pacifica e umanitaria per portare aiuti a Gaza – portati in aula con catene a mani e piedi ad Ashkelon, dove la loro detenzione è - facebook.com facebook

I due attivisti della #Flotilla arrestati da Israele in acque internazionali sono comparsi oggi in tribunale, con le manette ai polsi e ai piedi. Estesa la loro carcerazione di altri due giorni. Protestano i Governi internazionali. #Tg3 x.com