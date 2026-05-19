Global Sumud Flotilla tra gli attivisti bloccati in Libia anche una 78enne di Cannero Riviera
Nella giornata di domenica, in Libia, sono stati fermati e bloccati diversi attivisti coinvolti nella missione della Global Sumud Flotilla. Tra loro c’è anche una donna di 78 anni proveniente da Cannero Riviera, che è un’infermiera. La sua presenza tra i partecipanti alla spedizione è stata confermata dalle fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni del blocco o sullo stato degli attivisti coinvolti. La situazione rimane sotto osservazione.
C'è anche Giuseppina Branca, l'infermiera 78enne di Cannero Riviera, tra gli attivisti della missione via terra della Global Sumud Flotilla fermati e bloccati da domenica in Libia.La missione bloccata in LibiaIl convoglio, composto da oltre 30 veicoli tra cui 7 ambulanze specializzate oltre a 20. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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