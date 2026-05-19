Global Sumud Flotilla tra gli attivisti bloccati in Libia anche una 78enne di Cannero Riviera

Nella giornata di domenica, in Libia, sono stati fermati e bloccati diversi attivisti coinvolti nella missione della Global Sumud Flotilla. Tra loro c’è anche una donna di 78 anni proveniente da Cannero Riviera, che è un’infermiera. La sua presenza tra i partecipanti alla spedizione è stata confermata dalle fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni del blocco o sullo stato degli attivisti coinvolti. La situazione rimane sotto osservazione.

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