Su un tram, un incidente tra una femminista e un maschilista sfocia in una conversazione che accende la scena. Durante lo scambio, si introduce un bebè non pianificato, che cambia il corso degli eventi. Edoardo Leo e Claudia Pandolfi interpretano due personaggi coinvolti in questa commedia romantica, dove un semplice scontro si trasforma in un intreccio di relazioni e sorprese inattese. La narrazione si sviluppa attraverso dialoghi spontanei e momenti di humor legati alle differenze tra i protagonisti.

Tutto comincia su un tram. Uno scontro accidentale, qualche parola di troppo, poi la chimica che prende il sopravvento e fa saltare ogni buon proposito. Sembrerebbe l’inizio di una storia come tante, se non fosse che i due protagonisti sono agli antipodi su quasi tutto: lei è una femminista convinta, lui un maschilista talmente inconsapevole da non essersi mai accorto di esserlo. 2 cuori e 2 capanne, la nuova commedia romantica diretta da Massimiliano Bruno, arriva stasera in tv in prima assoluta alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su Now e disponibile on demand. Con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi nei ruoli principali, il film parte... 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Una femminista, un maschilista e un bebè non previsto: la commedia romantica di Massimiliano Bruno con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi

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Temi più discussi: Edoardo Leo è un maschilista inconsapevole in questa storia con Claudia Pandolfi: l'improbabile coppia vi farà entrare in un mondo tutto da vivere; 2 Cuori e 2 Capanne, il film è stasera in prima tv su Sky Cinema; 2 Cuori e 2 Capanne: la commedia romantica con Leo e Pandolfi su Sky; Due titoli che tutti stanno aspettando in arrivo su Disney+.

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