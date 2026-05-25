Una femminista un maschilista e un bebè non previsto | la commedia romantica di Massimiliano Bruno con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi

Da amica.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Su un tram, un incidente tra una femminista e un maschilista sfocia in una conversazione che accende la scena. Durante lo scambio, si introduce un bebè non pianificato, che cambia il corso degli eventi. Edoardo Leo e Claudia Pandolfi interpretano due personaggi coinvolti in questa commedia romantica, dove un semplice scontro si trasforma in un intreccio di relazioni e sorprese inattese. La narrazione si sviluppa attraverso dialoghi spontanei e momenti di humor legati alle differenze tra i protagonisti.

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Tutto comincia su un tram. Uno scontro accidentale, qualche parola di troppo, poi la chimica che prende il sopravvento e fa saltare ogni buon proposito. Sembrerebbe l’inizio di una storia come tante, se non fosse che i due protagonisti sono agli antipodi su quasi tutto: lei è una femminista convinta, lui un maschilista talmente inconsapevole da non essersi mai accorto di esserlo. 2 cuori e 2 capanne, la nuova commedia romantica diretta da Massimiliano Bruno, arriva stasera in tv in prima assoluta alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su Now e disponibile on demand. Con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi nei ruoli principali, il film parte... 🔗 Leggi su Amica.it

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