Sabato 28 marzo alle 21 la Sala San Luigi ospiterà una proiezione speciale del film

Sabato 28 marzo alle 21 la Sala San Luigi propone la proiezione-evento del film di Massimiliano Bruno "2 cuori e 2 capanne", con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi. La visione sarà introdotta dalla presentazione degli sceneggiatori Damiano Brué e Lisa Riccardi, che insieme al regista e ad Andrea Bassi, hanno scritto una commedia che si muove tra relazione di coppia e dinamiche scolastiche. Il film, infatti, è ambientato a Roma, dove Valerio e Alessandra si incontrano casualmente sull’autobus. Si piacciono e avviano una relazione. Solo dopo i due scoprono di lavorare nello stesso liceo classico, dove lui è un rigido preside e lei una docente di Lettere anticonvenzionale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Al San Luigi è tempo di "2 cuori e 2 capanne" con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi

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