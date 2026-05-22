Su Sky Cinema arriva una nuova commedia romantica italiana intitolata “2 Cuori e 2 Capanne”, con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi nel cast principale. La pellicola si inserisce nella stagione cinematografica attuale, portando sullo schermo una storia di relazioni e situazioni divertenti. La presenza dei due attori è tra gli elementi annunciati, mentre la data di uscita e altri dettagli sulla produzione sono ancora da comunicare. La commedia è tra le novità in programmazione per il pubblico italiano.

La stagione cinematografica si arricchisce con l’arrivo su Sky Cinema di una nuova commedia romantica italiana. Lunedì 25 maggio alle 21:15, Sky Cinema Uno trasmetterà in prima TV “2 Cuori e 2 Capanne”, il film diretto da Massimiliano Bruno con protagonisti Edoardo Leo e Claudia Pandolfi. Come sicuramente saprete, negli ultimi anni Sky ha intensificato la sua presenza nel panorama cinematografico italiano, offrendo agli abbonati sempre più produzioni originali e anteprime esclusive. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa nuova proposta. La trama ruota attorno a due personalità diametralmente opposte: Alessandra (Claudia Pandolfi), insegnante di liceo brillante e indipendente, e Valerio (Edoardo Leo), il nuovo preside quarantenne dal carattere tradizionalista. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Edoardo Leo e Claudia Pandolfi insieme in “2 Cuori e 2 Capanne”

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Effetto Notte (TV2000) - Edoardo Leo e Claudia Pandolfi, Due cuori e due capanne

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