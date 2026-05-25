Magnifica humanitas, l’Enciclica di Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell’Intelligenza Artificiale, non solo rappresenta la risposta etica ai big data ma “ci impone di usare la nostra intelligenza assieme al sogno, all’elevazione spirituale, ai grandi principi che richiamano sempre la dottrina sociale della Chiesa”. Questo il commento affidato a Formiche.net dal senatore di Fratelli d’Italia Roberto Menia che cerchia in rosso i due rischi dell’IA: l’accettazione supina della sostituzione e la creazione di un mondo di falsi uomini. Tra l’altro su questo tema oggi una delegazione di 30 eurodeputati dell’Intergruppo... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Una Enciclica contro la presunzione umana. Menia legge Magnifica Humanitas

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Temi più discussi: Il Papa e l'Intelligenza artificiale, l'enciclica con cui il Vaticano gioca d'anticipo: perché la rivoluzione digitale avrà più effetti di quella industriale; Si intitolerà Magnifica humanitas la prima enciclica di Leone XIV. Parlerà di dignità umana e IA; Magnifica humanitas, la prima enciclica di Leone XIV. Pubblicazione il 25 maggio; L’anniversario della Rerum novarum, un documento per la dignità umana.

? #PapaLeoneXIV firma l' #Enciclica #MagnificaHumanitas Nel 135° anniversario della #Rerumnovarum, il Pontefice riflette nella sua prima Enciclica, sulla Dottrina sociale della Chiesa nel tempo dell’ #intelligenzaartificiale. L’appello a custodire una x.com

Il papa contro la logica di potenza. Cosa dice Leone XIV in Magnifica HumanitasLeone XIV pubblica la nuova enciclica e smonta il mito della guerra inevitabile. Nel mirino la Realpolitik che normalizza il conflitto e ... formiche.net

L’enciclica di Papa Leone: disarmare l’IA. La Magnifica Umanitas è un inno alla fragilità dell’uomoPapa Leone ha consegnato al mondo, nell’Aula del Sinodo, la sua prima enciclica. Data da ricordare, a suo modo storica: 25 maggio 2026. Di più: ha consegnato un documento che contiene soprattutto una ... blitzquotidiano.it