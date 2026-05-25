Le dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte nel corso della conferenza stampa d’addio congiunta insieme al presidente Aurelio De Laurentiis continuano a far discutere. Tra opinionisti e addetti ai lavori, non sono mancate critiche per i toni utilizzati dal tecnico, accusato di aver alimentato tensioni nei confronti dei giornalisti del Napoli senza però indicare con precisione i destinatari delle sue accuse. Durante l’appuntamento odierno de ” Il Bello del Calcio” è intervenuto anche Francesco Marolda, che ha commentato duramente l’atteggiamento dell’allenatore, definendo l’intera conferenza “patetica” e poco rispettosa nei confronti dei giornalisti presenti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Una cosa patetica”: duro attacco a Conte in diretta!

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