Una cosa patetica | duro attacco a Conte in diretta!

Da spazionapoli.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte nel corso della conferenza stampa d’addio congiunta insieme al presidente Aurelio De Laurentiis continuano a far discutere. Tra opinionisti e addetti ai lavori, non sono mancate critiche per i toni utilizzati dal tecnico, accusato di aver alimentato tensioni nei confronti dei giornalisti del Napoli senza però indicare con precisione i destinatari delle sue accuse. Durante l’appuntamento odierno de ” Il Bello del Calcio” è intervenuto anche Francesco Marolda, che ha commentato duramente l’atteggiamento dell’allenatore, definendo l’intera conferenza “patetica” e poco rispettosa nei confronti dei giornalisti presenti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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