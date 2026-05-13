Gli orari delle partite di Serie A continuano a creare discussioni, con il derby di Roma che resta al centro delle polemiche. Recentemente, Tuttosport ha pubblicato un durissimo commento sulla questione, sottolineando le difficoltà e le tensioni legate alla programmazione degli incontri. La situazione si sta protraendo da settimane, senza che siano state annunciate modifiche ufficiali o chiarimenti da parte delle autorità sportive.

di Francesco Spagnolo Orari Serie A, la vicenda derby di Roma continua a tenere banco ed è arrivato anche il duro attacco da parte di Tuttosport. Cosa sta succedendo. Il panorama calcistico italiano è nuovamente scosso da una polemica che riguarda l’organizzazione logistica della penultima giornata di campionato. L’incertezza legata agli orari in Serie A sta scatenando un vero terremoto mediatico, mettendo in luce le fragilità di un sistema che fatica a conciliare le esigenze televisive con quelle degli appassionati. Al centro del dibattito c’è la gestione della 37ª giornata, un turno decisivo per le sorti della qualificazione alle coppe europee, che però si presenta come un puzzle ancora incompleto a causa di possibili slittamenti e rinvii dell’ultimo minuto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Orari Serie A, è sempre più caos: il duro attacco di Tuttosport. Cosa sta succedendo

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