Bastoni Tuttosport contro il difensore dell’Inter | Nei giorni post-apocalisse brilla una cosa Il duro attacco

Il giornale Tuttosport ha criticato duramente il difensore dell’Inter, sottolineando che negli ultimi giorni si sarebbe distinto solo per il silenzio. L’articolo menziona che, in un periodo descritto come “post-apocalittico”, la presenza del giocatore è risultata pressoché assente, mentre si sono concentrati sui commenti riguardanti il suo comportamento e le sue recenti prestazioni. La polemica si concentra sulla mancanza di attività o interventi pubblici da parte del difensore.

di Francesco Spagnolo Bastoni, Tuttosport ha duramente attaccato il difensore dell’Inter sottolineando come in questi giorni ha brillato solamente il silenzio. L’eliminazione dell’Italia dal Mondiale 2026 ha lasciato ferite profonde nel cuore dei tifosi e della stampa sportiva, scatenando una tempesta di polemiche che vede al centro del mirino il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni. Il quotidiano Tuttosport è stato particolarmente severo nel giudicare la prestazione del centrale nerazzurro, identificando nel suo cartellino rosso l’episodio spartiacque che ha condannato gli azzurri contro la Bosnia. La critica mossa al giocatore è totale. Secondo il giornale, il difensore ha peccato di lucidità in un momento in cui l’esperienza avrebbe dovuto suggerire maggiore prudenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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