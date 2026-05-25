Un gruppo di persone ha organizzato una passeggiata nel Parco Pane, attraversando diversi ambiti come la geologia, la storia romana, l’agricoltura e la memoria contadina. L’evento è servito anche a discutere del possibile impatto della tratta D Breve di Pedemontana sul territorio. La camminata ha coinvolto i partecipanti in un percorso che unisce passato e futuro, evidenziando le caratteristiche e le sfide del parco.

Una passeggiata nel tempo, tra geologia, storia romana, agricoltura e memoria contadina. Ma anche un’occasione per riflettere sul futuro di un territorio che, secondo i promotori, rischia di essere compromesso dalla tratta D Breve di Pedemontana. È questo il cuore di “In viaggio nel tempo: il Parco attraverso la storia”, l’iniziativa andata in scena nel fine settimana al Parco Agricolo Nord Est e promossa con il coinvolgimento del Comitato Ferma Ecomostro D Breve, che ha registrato una partecipazione significativa lungo i percorsi tematici proposti tra Vimercate e Ornago. L’evento, articolato in diverse tappe, ha accompagnato curiosi e... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un viaggio nel tempo per difendere il Parco Pane

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