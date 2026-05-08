Pane ar pane artisti per Sant' Egidio all' Auditorium Parco della Musica

Il 25 giugno si terrà all'Auditorium Parco della Musica un evento musicale chiamato “Pane ar Pane”, organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio. La manifestazione si svolgerà alla Cavea e vede la partecipazione di diversi artisti. L’evento è stato ideato da un attore noto e mira a combinare musica e impegno sociale, coinvolgendo il pubblico in un’occasione che unisce intrattenimento e solidarietà.

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Il 25 giugno alla Cavea, la musica diventa un’azione concreta con “Pane ar Pane”. L'evento, ideato da Elio Germano con la Comunità di Sant’Egidio, unisce spettacolo e responsabilità.Il titolo “Pane ar pane”, vuole richiamare l’essenziale: dire le cose come stanno, condividere, non lasciare.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Pane sacro, pane vivo: i pani rituali italiani tra fede, memoria e identitàC’è un momento, in certi villaggi dell’entroterra sardo, in cui le mani di una donna smettono di impastare e cominciano a scolpire. Il paradiso della biodiversità. Alla scoperta del Parco PaneIl paradiso dei runner torna in tutta la sua bellezza: 107 chilometri di sentieri per passeggiate e pic-nic dopo il grande freddo tra ville, cascine,... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Musica e solidarietà: Pane ar Pane. Artisti per Sant’Egidio il 25 giugno 2026 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Come partecipare; Pane ar Pane 2026: il grande concerto benefico con Elio Germano, Noemi, Brunori Sas, Willie Peyote…; ROMA SUMMER FEST: presentata l’edizione 2026 con oltre 70 spettacoli all’Auditorium Parco della Musica. Il calendario completo; Da Anastacia a Kneecap, da Levante a Niccolò Fabi: 70 concerti per il Roma Summer Fest. Reati commessi da minori e responsabilità delle famiglie: convegno a Sant’Egidio - facebook.com facebook