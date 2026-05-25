Un uomo che amava le relazioni vere è stato ricordato in un incontro a Modena il 9 settembre 2021, durante una tavola rotonda organizzata dalla Caritas diocesana ai Giardini Ducali, dedicata a conversione ecologica e comunità. La partecipazione è avvenuta in quella data, senza ulteriori dettagli su altri eventi o persone coinvolte.

Ho conosciuto Carlin Petrini a Modena: il 9 settembre 2021 partecipò ad una tavola rotonda organizzata dalla Caritas diocesana ai Giardini Ducali, su conversione ecologica e comunità. Nella cena che ha preceduto l’incontro, la sua prima parola al mio saluto fu: "Dai, diamoci del tu, come facciamo con Papa Francesco ". E proprio il suo amico Papa fu l’oggetto principale della conversazione personale che abbiamo avuto. Lo ammirava immensamente lui, non credente, fin da quando papa Bergoglio lo invitò al Sinodo sull’Amazzonia e, davanti alla sua ammissione di agnosticismo, gli rispose: "Sì, ma sei un agnostico pio". Di lì partì un’amicizia che gli permetteva di andarlo a trovare in Vaticano o telefonargli ogni volta che voleva; e viceversa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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