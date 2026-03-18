Servizio Civile | 519 euro e relazioni vere a Gorizia

A Gorizia, la RSA Villa San Giusto dei Fatebenefratelli ha aperto le candidature per il Servizio Civile Universale, con scadenza fissata per l’8 aprile 2026. Chi desidera partecipare può presentare domanda entro quella data. Chi viene selezionato riceve un pagamento di 519 euro al mese e ha la possibilità di instaurare relazioni autentiche con le persone assistite e il personale.

La scadenza per candidarsi al Servizio Civile Universale presso la RSA Villa San Giusto dei Fatebenefratelli a Gorizia è fissata per l’8 aprile 2026. Il progetto, denominato Insieme si può, prevede l’inizio delle attività il 18 settembre successivo con un impegno di dodici mesi per giovani dai 18 ai 28 anni. I selezionati riceveranno un assegno mensile di 519,47 euro, pasti inclusi e permessi retribuiti, dedicandosi ad attività che vanno oltre la semplice assistenza agli ospiti. L’obiettivo non è limitarsi all’aiuto fisico ma costruire relazioni umane profonde tra le generazioni, come testimoniano le esperienze passate. volesse approfondire i dettagli o ricevere supporto nella compilazione della domanda online sulla piattaforma DOL, sono attivi contatti diretti via email e WhatsApp con i referenti del centro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Servizio Civile: 519 euro e relazioni vere a Gorizia Articoli correlati Empoli: 24 posti servizio civile, 519 euro al meseLa Misericordia di Empoli ha aperto le porte a 24 giovani tra i 18 e i 28 anni per un anno di servizio civile, con un compenso mensile di 519,47 euro. Servizio civile, in Lombardia 1433 posti per giovani dai 18 ai 28 anni; 25 ore a settimana a 519 euro al meseÈ stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale per la selezione di migliaia… Una pausa di colore e cura nel pieno delle terapie... Contenuti e approfondimenti su Servizio Civile Temi più discussi: Terni, bando servizio civile: 15 volontari per il Comune, contributo da 519 euro al mese; Servizio civile universale, 96 posti a Cesena -; Servizio civile a Firenze e provincia: si cercano 63 giovani per quattro progetti sociali; Servizio civile universale in Carnia, 10 posti. Servizio civile 16 posti nel ParcoSono tante le esperienze a disposizione dei giovani previste nel bando per il Servizio Civile Universale 2026/2027 (i progetti ... msn.com Servizio civile alla biblioteca di Boves: c'è tempo fino all'8 aprile per candidarsiIl progetto Biblio Boves Alpha Gen cerca ragazzi dai 18 ai 28 anni: 25 ore settimanali, orario flessibile e 519 euro al mese ... targatocn.it Da Anna e Matteo, Caschi Bianchi in Servizio Civile a Bucarest con l'ass. Comunità Papa Giovanni XXIII - facebook.com facebook Se siete giovani interessati al SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE (520 € al mese; 25 ore settimanali; 12 mesi) occupandovi di ambiente, ecologia, educazione e biodiversità: mi chiedono di diffondere la disponibilità di un posto presso il WWF Friuli Venezia Giulia x.com