Paura delle relazioni vere? | arriva il film con Caccamo e Gioli che scuote i single moderni

È in arrivo un nuovo film con Caccamo e Gioli che affronta il tema delle relazioni autentiche. La pellicola si propone di esplorare le difficoltà e le paure dei single moderni nel costruire rapporti veri in un mondo sempre più digitale. La narrazione si inserisce in un contesto in cui le commedie romantiche hanno accompagnato generazioni, offrendo spunti di riflessione sulle emozioni e le sfide dell’amore.

Un tempo le commedie romantiche erano un rifugio per giovani e adulti. Film visti e rivisti, in tv e grazie alle vhs, nelle domeniche malinconiche, durante le notti fredde con un plaid addosso. Si credeva che l’amore fosse l’unico baluardo di salvezza. Poi il genere è sembrato sparire, schiacciato dal cinismo, dalla velocità, dall’idea che i sentimenti fossero diventati fuori moda. Oggi, però, quel bisogno sta tornando. E forse non è un caso. Non è un paese per single, diretto da Laura Chiossone e tratto dall’omonimo bestseller di Felicia Kingsley, disponibile dall’8 maggio su Prime Video, richiama la nostalgia di storie capaci di farci respirare.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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