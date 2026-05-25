Un trionfo di forza cuore e passione | la Coppa Italia di Bench Press debutta nel brindisino

Il palazzetto dello sport di Mesagne ha ospitato ieri la prima edizione della Coppa Italia di Bench Press. Durante la competizione, atleti di diverse regioni hanno sollevato pesi pesanti, dimostrando forza e determinazione. La manifestazione ha visto numerosi partecipanti, con le prove che si sono svolte in un’atmosfera di entusiasmo e concentrazione. La gara si è conclusa con premi e riconoscimenti per i migliori sollevatori.

MESAGNE - Nella giornata di ieri (24 maggio 2026) il palazzetto dello sport di Mesagne si è trasformato in un tempio della forza e della passione sportiva. Per la prima volta nella storia delle competizioni Fipe in Puglia, la Coppa Italia di Bench Press e Para Powerlifting ha trovato casa nel. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ernest Hemingway A Farewell to Arms | Complete Edition | For Sleep – Complete Audiobook & Review

Notizie e thread social correlati

Fase regionale dell'Acsi bench press: San Donaci cuore pulsante tra sport e tradizioneA San Donaci si sta preparando la fase regionale dell'Acsi bench press, una competizione che vede protagonisti atleti di varie età e livelli.

Il trionfo nella Coppa Italia di Promozione. A Novafeltria tutti pazzi per la Vis: "Vittoria del cuore»Novafeltria ha celebrato la vittoria della squadra locale nella finale di Coppa Italia di Promozione.

Temi più discussi: Trionfo di Emozioni e Record a Militello in Val di Catania, assegnata la Coppa Italia di Parapowerlifting: C.S.D. Olimpico CT e Pol. Dil. G. Primo CT sul tetto d'Italia; La frecciata di Marotta al Milan: Forza Inter! Ci siamo solo noi, l'unica squadra della città con due stelle; Trionfo per la scuola Tiger Francavilla Fontana alla Coppa Italia Judo CSEN di Pescara; Aouani e le donne del mezzofondo trascinano l’Italia: doppio oro nella Coppa Europa dei 10.000 a La Spezia.

[Discussione Post-Match] Lazio 0:2 Inter (Coppa Italia, Finale) reddit

Results for LA BOTTEGA DELLO SCAMPOLO DI BOLOGNA PAOLO E PETRUCCI ILIANA S.N.C. x.com

Coppa Italia: Inter vince e la top 7 di Serie A accede all’Europa.Nel match di finale, l’Inter ha dimostrato la sua forza, battendo la Lazio con un convincente 2-0. Questo successo non solo consente ai Nerazzurri di festeggiare la conquista della Coppa Italia, ma se ... napolipiu.com

Inter, dopo lo scudetto anche la Coppa ItaliaNerazzurri senza avversari nella finale dell'Olimpico con la Roma. Chivu completa una stagione straordinaria da debuttante, Lautaro Martinez mette la firma sul trionfo. Lazio-Inter finale Coppa Italia ... panorama.it