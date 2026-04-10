Il trionfo nella Coppa Italia di Promozione A Novafeltria tutti pazzi per la Vis | Vittoria del cuore

Novafeltria ha celebrato la vittoria della squadra locale nella finale di Coppa Italia di Promozione. La città ha mostrato entusiasmo e orgoglio per il risultato ottenuto, con molti tifosi che hanno condiviso la gioia per la conquista del trofeo. La squadra ha portato a casa il trofeo dopo la partita conclusasi con un risultato favorevole. La Coppa è stata portata in città e accolta con entusiasmo dalla comunità locale.

Novafeltria si è svegliata ieri mattina ancora con il batticuore. E con la Coppa Italia sul comodino. Martedì sera, al centro sportivo di Granarolo nell’Emilia, i biancorossi hanno scritto una pagina di storia del club battendo gli emiliani dello Scandiano in una finale che sembrava una danza di passione, sudore e determinazione. Minuto dopo minuto, rigore dopo rigore. Alla fine a fare festa è stata la squadra di mister Mancini. "Questo gruppo ha un cuore incredibile – racconta il capitano Davide Giacobbi – e l’unità ha fatto la differenza". Parola confermata dal presidente Thomas Grazia: "La coppa era il nostro sogno nascosto. Un nostro obiettivo da sempre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il trionfo nella Coppa Italia di Promozione. A Novafeltria tutti pazzi per la Vis: "Vittoria del cuore» Leggi anche: Coppa Italia Promozione. La Vis Novafeltria batte il Cervia e conquista la semifinale Leggi anche: Cbl, cuore, orgoglio e trionfo: la Coppa Italia di A2 è bergamasca, Talmassons ko Temi più discussi: Coppa Italia Promozione. Grande trionfo per l'Albissole, mister Cattardico: È il successo di tutto il gruppo; A Latina trionfo rossoblù: Coppa Italia al Potenza, brinda il patron Macchia; Il Potenza vince la sua prima Coppa Italia Serie C: trionfo storico, al Latina non basta l'1-0; Tennistavolo, trionfo del TT Valle Umbra nella Coppa Italia regionale -. Coppa Italia Serie C, il Potenza trionfa: è la prima nella sua storiaIl Potenza vince la sua prima Coppa Italia di Serie C: decisivo il doppio confronto col Latina, dopo la semifinale vinta ai rigori contro la Ternana ... ternananews.it Potenza Calcio in Comune dopo la storica Coppa Italia di Serie CIl sindaco Vincenzo Telesca ha accolto al Palazzo di Città il Potenza Calcio, celebrato dai tifosi dopo la conquista della Coppa Italia di Serie C. A breve - è emerso - sarà definita la convenzione de ... trmtv.it Potenza, il Prefetto riceve i vincitori della Coppa Italia di Serie C - facebook.com facebook