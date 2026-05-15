Venerdì 15 maggio 2026, andrà in onda l’episodio finale della settimana di Un posto al sole. I fan sono in attesa di scoprire quale decisione prenderà Marina e quali conseguenze avrà questa scelta sui personaggi coinvolti. Nel frattempo, Rosa si troverà ad affrontare una situazione complessa che potrebbe influenzare gli sviluppi futuri della trama. La puntata promette di portare nuovi colpi di scena e di approfondire alcune delle storyline principali in corso.

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 15 maggio 2026, nell'ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che a causa della tensione tra Ornella e Raffaele si è incrinato anche il rapporto del portiere con Renato. Cristina dopo quello che ha scoperto non riesce ancora a perdonare la madre. La tensione sarà alle stelle tra Greta e la figlia e Marina sarà sempre più preoccupata a causa della presenza sempre più costante dell'ex moglie di Roberto nella loro vita. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, spoiler 15 maggio 2026: Marina prende una decisione, intanto Rosa…

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Un posto al sole dall’11 al 15 maggio 2026: la decisione di Rosa sul suo futuro sentimentale!

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