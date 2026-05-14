Le puntate di Un Posto al Sole in programma dal 25 al 29 maggio 2026 su Rai 3 presenteranno diverse situazioni di tensione tra i personaggi principali. Rossella si troverà ad affrontare un momento di crisi, mentre Alberto, in una fase di decisioni importanti, si mostrerà disposto a tutto. La settimana promette di offrire numerosi sviluppi nelle vicende dei protagonisti, con scene che coinvolgeranno relazioni e decisioni di carattere personale e familiare.

Le nuove puntate di Un Posto al Sole, in onda su Rai 3 dal 25 al 29 maggio 2026, si preannunciano ricche di emozioni e colpi di scena. La soap partenopea più longeva della televisione italiana torna con una settimana intensa, dove i protagonisti saranno chiamati a fare scelte difficili e affrontare conseguenze inaspettate. Tra crisi sentimentali, decisioni drastiche e momenti di forte tensione, la trama si intreccia con nuove dinamiche che promettono di tenere il pubblico incollato allo schermo. Ma cosa accadrà a Rossella dopo il confronto con Alberto? Quale sarà la decisione che cambierà la vita di Anna e Alberto? E quali nuove difficoltà attendono Rosa e Manuela? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 25 al 29 maggio 2026: Rossella in crisi e Alberto pronto a tutto

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