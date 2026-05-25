Un pomeriggio di salute e socialità | appuntamento al Parco Cà Bura

Sabato 6 giugno, al Parco Cà Bura nel quartiere Navile, si terrà un evento dedicato al benessere, alla socialità e all’informazione.

Un pomeriggio dedicato al benessere, alla socialità e all’informazione prenderà vita sabato 6 giugno al Parco Cà Bura, nel quartiere Navile. A partire dalle 15:30, l’area verde di via Arcoveggio 598 ospiterà infatti “Pomeriggio Benessere”, iniziativa promossa da Anteas APS in collaborazione con. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

2 Hours of Simple English Conversations | Easy English for beginners (A1-A2)

Notizie e thread social correlati

«Onde sportive», al parco Caprotti di Bergamo un pomeriggio dedicato a sport e socialitàAl parco Caprotti di Bergamo si è svolto un pomeriggio dedicato alle onde sportive, un evento gratuito aperto a tutti i cittadini.

I falò di San Giuseppe Tutti intorno al fuoco. Tradizione e socialità si ritrovano al parcoIn un parco della zona, si svolge la terza edizione del “Falò di San Giuseppe”, organizzata dalla Pro Loco di Santa Lucia.

Temi più discussi: Un parco di storie - Inaugurazione del parco di via Aldo Moro; Afa Day, mercoledì 27 maggio a Livorno l’evento per la promozione dell’Attività Fisica Adattata; Giornata Europea dei Parchi: visita guidata nella Riserva Tirone; Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 22 al 24 maggio: tutti gli eventi.

TURISTA VIOL***ATA IN PIENO GIORNO in stazione alle 2 del pomeriggio a #Milano! Per una certa sinistra il problema non sono i criminali. Il problema è Salvini che vorrebbe fermarli. #Conte #PD #Mov5S #Sinistra #ZekkeRosse #maranza #risorse #Boldrini x.com

Ginnastica gratis al parco. Torna palestre all’aperto. Ecco la guida a tutti i corsiTante opportunità rivolte a grandi e piccini per svolgere attività fisica in estate. Perini: L’obiettivo è promuovere corretti stili di vita, socialità e inclusione. . msn.com

Dai, papà. Sono in una situazione complicata, cosa faresti a livello di allenamento? reddit

Nuovo Parco della Salute di Torino. Chiamparino: Momento decisivo. Siamo pronti a partireDopo la firma da parte del Ministero della Salute del decreto di ammissione del finanziamento già previsto per l’opera, le due gare per la realizzazione del nuovo Parco della Salute di Torino ... quotidianosanita.it