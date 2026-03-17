Onde sportive al parco Caprotti di Bergamo un pomeriggio dedicato a sport e socialità

Al parco Caprotti di Bergamo si è svolto un pomeriggio dedicato alle onde sportive, un evento gratuito aperto a tutti i cittadini. L’iniziativa aveva l’obiettivo di promuovere l’attività fisica e favorire l’incontro tra i giovani negli spazi pubblici del quartiere. Durante l’evento, sono state organizzate varie attività sportive che hanno coinvolto numerosi partecipanti.

L’EVENTO. Partecipazione gratuita e aperta a tutti, per promuovere l’attività fisica e l’incontro tra i giovani negli spazi pubblici della città. Al parco Caprotti di Bergamo, sabato 21 marzo dalle 14 alle 17 va in scena «Onde sportive», pomeriggio aperto alla cittadinanza dedicato a sport, socialità e incontro tra giovani negli spazi pubblici della città. Accanto alle attività sportive, tra cui spikeball, slackline, pallavolo e altri giochi di squadra, la giornata sarà animata da uno spazio musicale partecipato, dove i giovani presenti potranno proporre i propri brani preferiti, contribuire alla playlist dell’evento o prendere il microfono per momenti di improvvisazione musicale, creando così un clima conviviale e creativo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Onde sportive», al parco Caprotti di Bergamo un pomeriggio dedicato a sport e socialità Articoli correlati "Sport on Stage", al Maddalene il nuovo format di divulgazione dedicato alle discipline sportiveAl Teatro Maddalene inizia Sport on Stage, il nuovo format di divulgazione dedicato alle discipline sportiveQuando e doveDal 18 marzo al 2 aprile ore... Riciclare per ricostruire, al castello Chiaramontano un pomeriggio dedicato alla sostenibilitàAl castello Chiaramontano di Racalmuto un pomeriggio dedicato alla sostenibilità e alla rigenerazione delle comunità. Una raccolta di contenuti su Onde sportive al parco Caprotti di... Argomenti discussi: Onde sportive, al parco Caprotti di Bergamo un pomeriggio dedicato a sport e socialità. «Onde sportive», al parco Caprotti di Bergamo un pomeriggio dedicato a sport e socialitàPartecipazione gratuita e aperta a tutti, per promuovere l’attività fisica e l’incontro tra i giovani negli spazi pubblici della città. ecodibergamo.it La natura che crea, al parco Caprotti esperienze artistiche e partecipative nel verdeSabato 21 febbraio 2026, dalle 14 alle 17, al Parco Caprotti di Bergamo si terrà l’iniziativa La natura che crea. L’evento nasce all’interno del progetto Sentieri Creativi a Passo Leggero, con ... bergamonews.it